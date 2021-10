Danilo: sin faltas ni culpas (¿?)

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Al salir de un enclaustramien­to obligado de más de un año, tras la derrota del PLD en las urnas y el rechazo ma­yoritario a una gestión mar­cada por acciones indebidas y escándalos de corrupción aún pendientes de una san­ción definitiva en la justicia, el expresiden­te Danilo Medina parecería jugar con la memoria de la gente y subestimar la inte­ligencia de un pueblo que decidió sacarlo del poder. Responsable directo de la divi­sión y consiguiente derrota de la organiza­ción fundada por Bosch, tras jugarle sucio a Leonel Fernández y fracasar en sus intentos de modificar la Constitución y volver a re­elegirse, en su primera aparición en un ac­to partidario el hombre se atrevió a decir, con el mayor desplante, que “el PLD no es­taba muerto, que estaba de parranda”. Una irónica e infeliz salida, frente al descredito y los serios cuestionamientos a un equipo político-gubernamental recién salido del poder, con el propio Medina a la cabeza, y como si este mismo no tuviera familiares y colaboradores cercanos presos, en liber­tad condicional y ante la posibilidad de que otros exfuncionarios fueran llamados por la justicia. ¿Cómo se puede andar “de pa­rranda” o celebrando, en momentos en que se tiene dolientes guardando prisión, en la mira del Ministerio Público o con “los tiros picándole muy cerca”? En una segunda sa­lida – y como para buscar “sonido” con al­go controversial – el líder de lo que queda del PLD , tras sangría sufrida por la división y luego de las elecciones , atribuyo la de­rrota de la organización morada a que:” la gente se cansó del bienestar” (¿).Errático, para algunos; una burla, para otros, pero lo cierto es que el hombre, a quien se le sa­be simulador y calculador, sabe lo que hace y lo que dice , con el solo objetivo de dar de que hablar y de “enganchar” con algo con­troversial , por irreal ,irresponsable o fue­ra de lógica. Como si partiera de la premi­sa de que “lo importante es que hablen de uno, aunque sea en mal “(¿). Si se trata de un juego- exhibiendo cara dura y fresca- sería con cartas equivocadas y peligrosas, porque hay cosas, manchas y culpas en po­lítica, y desde el poder, que nunca se olvi­dan ni se curan. Y en el caso de que hechos o hechas alcancen la categoría de pecado, usted no puede presentarse como un san­to. Sobre todo, si usted no luce arrepenti­do, se ha excusado ni ha pedido perdón al pueblo por sus errores, faltas y fallas. En el caso de Medina y una cúpula del PLD vis­ta con “ojeriza”, para quienes nada paso ni nada hicieron, ahora – pese al flagelo mun­dial del Covid-19 y la crisis que le dejaron al pais - la “culpa” es de Luis, del PRM y del Cambio (¿). ¡Que apretados son!...