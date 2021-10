Paradojas de esta era

Heddel Cordero

¿Cómo es posible que la era del conocimiento, la que ha sido capaz de desarrollar vehículos que circulan sin conductores, robots que interactúan con humanos, teléfonos inteligentes capaces de hacer video llamadas a grandes distancias en el planeta; robots que realizan cirugías con absoluta precisión, equipos que llevan a cabo biopsias líquidas para detectar la presencia de células cancerosas tumorales en fase inicial, también sea la era del abuso infantil, de los feminicidios, de los abortos callejeros, de los secuestros, del tráfico de órganos y del terrorismo? ¿Cómo es posible que la era del conocimiento, la que ha sido capaz de desarrollar los mayores avances en el perfeccionamiento de grabaciones de audios y videos; la que ha implementado el sistema multimedia impactando el trabajo, la cultura, el ocio y la educación; la que ha abierto tanto espacio de respeto e igualdad para la mujer; la era de las grandes cumbres para planificar el desarrollo del mundo; el de los semáforos que detectan los motoristas que no llevan su casco protector y no cambian hasta que estos no se lo colocan en la cabeza, también sea la era donde mucha gente muere diariamente de hambre y los ríos y los bosques sean destruidos ante la indiferencia de todos ?

¿Cómo es posible que en la era donde se practican cirugías con nanotecnología; se pagan millones de dólares para pasear por el espacio; donde se puede llegar de un lugar a otro a través de un sistema de Posicionamiento Global y sin ninguna referencia física previa; también sea la era del sicariato, de los bombardeos a miles de kilómetros de distancia con precisión absoluta y de los éxodos masivos de gente huyéndole a la guerra y al hambre?

Da mucha brega entender que hayamos avanzado de manera increíble en aspectos tan complejos y sin embargo aún tengamos asuntos tan simples y elementales donde acusemos tanto atraso.

Mientras haya estómagos hambrientos en el mundo, mujeres enclaustradas por la voluntad perversa de una sociedad, niños que mueren sin haber reído nunca, grupos humanos ignorados en su atraso, mujeres que se prostituyen involuntariamente, sociedades que botan toneladas de comida cada día, etc., la civilización será una palabra de difícil comprensión.