No elijo ser adicto

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad a una sustancia o conductas. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.

Para la OMS todas las adicciones tienen un patrón similar que puede usarse en general como criterio para realizar un diagnóstico:

• Fuerte deseo de consumir la sustancia, usar el objeto o participar de la actividad que genera la adicción. Es un deseo insensato y constante.

• Aparece el denominado Síndrome de Abstinencia. Este se manifiesta cuando la persona abandona momentáneamente la adicción, el cual incluye ansiedad y deseo de volver al hábito adictivo.

• Uso excesivo del tiempo en el hábito que desencadena la adicción. El adicto descuida el trabajo, estudios, pasar tiempo con la familia y sus obligaciones. A esto se le suele llamar “Inversión del Tiempo”.

• La persona sabe que la adicción le causa daños, pero aun así no puede dejarla.

• Deterioro de la calidad de vida, lo cual incluye aislamiento social, deterioro físico y menoscabo psicológico.

Existen diferentes tipos de comportamiento: uso, abuso se desarrolla una dependencia en función de varios factores y la utilidad que se realiza a estas sustancias o conductas.

"Una idea común y equivocada es que la adicción es una elección o un problema moral, y que lo único que hay que hacer es dejar de consumir. Pero nada más alejado de la verdad", dice el Dr. George Koob, director del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA por sus siglas en inglés) de los NIH. "De hecho, el cerebro cambia con la adicción, y se necesita mucho trabajo para lograr que vuelva a su estado normal. Cuanto más alcohol o drogas usted haya consumido, más se verá afectado el cerebro", sostiene el especialista

La mayoría de estos enfermos, porque recuerdo que es una enfermedad crónica, en la mayoría son los primeros que quieren dejar de consumir, no podemos estigmatizar y pensar que sólo con voluntad es la solución, no existe una pastilla, ni terapias mágicas, lo que sí existen son equipos multidisciplinarios que son fundamentales para el acompañamiento de estos pacientes.

Lo fundamental es ofrecer ayuda desde el respeto y no juzgar desde el desconocimiento, porque nadie quiere ser hipertenso, diabético, padecer un cáncer y mucho menos ser un adicto, porque será a nivel social doblemente castigado.

