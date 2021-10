La cadena global de suministro

Juan Guiliani Cury

La cadena de suministro de bienes a nivel global se ha visto seriamente afectada por las contingencias que se han presentado por el incremento inusitado del transporte marítimo desde los puertos de China y otras naciones asiáticas. También, ha sido un factor que incide en esta situación mundial es que a medida que la pandemia del Covid-19 ha ido cediendo sus impactos devastadores en la economía mundial, el consumo de bienes y servicios se ha visto disparado por la alta demanda que experimentan naciones como Estados Unidos, donde solo en el puerto de Los Angeles y Long Beach, miles de contenedores se encuentran varados en las rampas de esos puertos y que no han podido ser liberado por los importadores de esas cargas marítimas. Los fletes que constituyen un componente esencial en el precio final de las mercancías se han disparado hasta más de 7 veces de su costo promedio regular. La situación ha sido tan apremiante, que el propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden, ha tenido que intervenir para socorrer mediante el empleo de disposiciones federales apoyo en las tareas de liberación aduanera de dichos contenedores. El crecimiento de la demanda global de mercancías postpandemia, indica que los pronósticos de la recuperación económica mundial muestran signos numéricos favorables para ser tenido como un respiro hacia la normalización de las actividades económicas en el contexto global. Empresarios del sector marítimos ven, sin embargo, que el alza de los fletes marítimos podría mantenerse hasta el año 2023, según esos pronósticos, a pesar de que aún no se cuentan con las evidencias probatorias de esos análisis de la industria marítima. Entonces, habría que preguntarse, si hay escasez de contenedores para trasladar el flujo de mercancías a su destino final, ¿cuál podría ser una solución en el mediano y corto plazo al alza de los fletes marítimos y al eventual desabastecimiento de los inventarios de alimentos y otros bienes indispensables para el sustento de la vida humana? Hasta ahora, los analistas que generan estas premisas y lucubraciones no han dado una respuesta concreta y fiel sobre la problemática que nos ocupa, ya sea tal vez por faltas de evidencias o presuntas fallas en los pronósticos.