Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La sinodalidad es el proyecto de la Iglesia primitiva actualizado y revalidado por el Papa Francisco. La sinodalidad, que viene a significar la participación de todos en la Iglesia, no solamente somos los obispos, los sacerdotes y las religiosas. Somos todos.

Sinodalidad significa participación en los proyectos. Desde el principio hay sinodalidad en la Iglesia, hay participación. La Iglesia no es una dictadura, no es una democracia, pero es sinodal, Hay que aprender esto. El Papa no ha dicho nada nuevo, ha actualizado, ha insistido, quiere que vivamos esa participación en la Iglesia.

Aprendamos la sinodalidad. Actualicémosla hagámosla nuestra. La sinodalidad es tan vieja como la Iglesia y tan nueva como los tiempos nuestros que piden, exigen, una mayor participación. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.