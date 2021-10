Cotidianidad vacua

Ruddy L. González

El país se entretiene con los fuegos artificiales que generan los temas del momento: los prolegómenos de la reforma fiscal, la destitución del Director de la Policía y la ‘refor­ma’ del ‘cuerpo del orden’, los entretelones de la sentencia Odebrecht, el ‘dolor de cabeza’ de no tener la tarjeta de vacuna para entrar en los cen­tros públicos. Mientras, la nación adolece de se­rios y cotidianos problemas, que por su perma­nencia en el tiempo se convierten en un ‘diario vivir’, que muchos recuerdan solo cuando ‘les toca’.

Dos ejemplos simples: •• Conseguir una ‘pinta’ de sangre o de plaquetas para una emer­gencia se convierte en una odisea para quien la necesita –o la familia del enfermo que sale a buscarla- porque no hay disponible y si la hubie­ra hay que llevar ‘por obligación’ a dos donan­tes. •• Circular en vehículo por las calles es una especie de ‘ruleta rusa’ si tiene el tiempo calcula­do para llegar a su destino. Ya no hay horas pi­co. Los agentes de Digeset en vez de solucionar, arman el desorden. La gente pierde su tiem­po en piquetes para que sea derribada la esta­tua a Colón y le cambien el nombre al Faro o los ‘anti-vacunas’ frente a Palacio; en criticar que el Presidente viaje en aerolínea comercial y en económica; en promover cambiar nombres a instalaciones públicas y avenidas por los de fi­guras del arte y la política; en lo que dice la Pri­mera Dama en twitter; en sazonar frases como “el PLD no estaba muerto, estaba de parranda” o “el país se divide en buenos y malos… a los malos los vamos a enfrentar en el terreno que escojan”. Todo un circo variopinto.