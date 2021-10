Daniel Johnson Benoit

“Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabaza” Jeremías 17:14.

Soy de los que pueden testificar que he sido sano por Dios en más de una vez. Y la salvación es lo que da sentido y gozo a mi vida. Quizás usted esté pasando por alguna enfermedad. El profeta Jeremías no dudó en pedir y declarar su sanidad. Igual lo hizo con su salvación espiritual. Proclamó alabanza y adoración al Señor. Hoy decimos: ¡Gloria a Dios por las ciencias médicas! Dios usa la medicina para curar. Debemos orar por sanación, no sólo física, sino también espiritual a fin de que podamos obtener sanidad y salvación en Jesucristo.