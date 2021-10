Claro, impuestos y la otra sugerencia del FMI

Ignacio Nova

La telefónica Claro Dominicana infor­mó el pago superior a RD$7,850 millo­nes al fisco nacional por la renovación de contrato, con­cesión y adquisición de espectro 5G.

Se trata de un ingreso fiscal ex­traordinario, no vinculado a la fac­turación a terceros de los servicios de esa empresa.

Al pagarlos, Claro Domi­nicana adquiere, de la admi­nistración del Presidente Luis Abinader, el derecho a ope­rar en el territorio durante los próximos 20 años, enfocan­do el servicio con mayor pro­fundidad y calidad operativa porque asocia porciones del pago a la renovación tecnoló­gica cualitativa, como la red 5G.

Al servir la información, el presi­dente de Claro Dominicana, señor Rogelio Viesca, resaltó dos aspec­tos medulares: a) la confianza de esa empresa en el entorno jurídico nacional y b) su decisión de apor­tar ingresos extraordinarios en este momento crucial.

Naturalmente que es un ne­gocio para Claro y su matriz, América Móvil. Y, también, de­mostración de la confianza que hacia la República Dominica­na siente e infunde la empresa mexicana.

Lo indicamos porque es el clima, percepción y realidad que los ordenamientos jurídico y fiscal deben procurar mante­ner vigentes y prístinos.

A lo que puede aportar que técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), más que por ampliar la base impositiva o incrementar arbitrios, a su­gieren enfatizar el tema de la facturación.

Aunque ese organismo finan­ciero internacional se desliga de las opiniones y consideracio­nes vertidas por Cristian Alon­so, Ledys Feliz, Patricia Gil y Mi­guel Pecho en su “Engancing Tax Compliance in the Domini­can Republic Through Risk-ba­sed VAT Invoice Management” colgado en el sitio oficial de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), estos autores resumen su estudio proponien­do ampliar los esfuerzos por “in­tegrar la gestión de facturas en una estrategia de cumplimiento más amplia, más completa y ba­sada en riesgos”.

Indican, entonces, que las oportunidades de mejorar la recaudación, más que recurrir a incrementar tasas, estaría en reducir la evasión fiscal y la in­formalidad, como afirman que se ha venido logrando.

Dicen mostrar “que la di­suasión y los efectos sobre los comportamientos de cumpli­miento se fortalecen cuando la administración tributaria hace uso explícito y activo de la información de los contri­buyentes”. Y aquí lo impor­tante: “sin importar si el mar­co de facturación es en papel o electrónico”. De hecho, los ingresos corrientes naciona­les presentan un saldo alen­tador sobre la economía: de enero a agosto, 2021 crecie­ron 41.2%, respecto a igual período del año anterior, re­velando: a) la confianza que en los sectores económicos genera la gestión del Presi­dente Abinader; y b) un lide­razgo empresarial apostando a la transparencia fiscal.

Es lo que motiva, además de la inversión a futuro anunciada por Claro Dominicana, que el pago de impuestos a la propie­dad supere el duplo en este pe­ríodo (+102.1%) y que la so­lidaridad de los nacionales en el exterior se exprese en el in­cremento en +40%: de las re­mesas del primer semestre del 2021.

El gobierno compensaría los gastos de la pandemia y amor­tizaría la deuda procurándose más amigos como Claro Do­minicana y los dominicanos de USA.