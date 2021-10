La promoción de la salud mental

Aliany Concepción

Este año se eligió en pleno consenso desde la Confederación de la Salud Mental de España, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2021, el lema: “Salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”, con un 42%.

Así lo han decidido más de 2000 personas que participaron en una encuesta de manera online, disponible desde el 10 de mayo del 2021.

Este lema, de principio a fin, ayuda y recuerda la importancia de promover, prevenir y prestar atención a nuestra salud mental y más en esta situación que estamos viviendo en la actualidad por la pandemia del Covid-19.

Tengo que reconocer que este año no ha sido fácil para nadie, pero quiero expresar cómo me siento, cómo veo a mis compañeros, a los amigos que han perdido a un ser querido o incluso a aquellos que ya no están con nosotros, y en general cómo la salud mental también afecta de manera directa a los trabajadores del ámbito sanitario.

No nos damos cuenta, hasta que un día te derrumbas y no entiendes el porqué. No todos tenemos la misma tolerancia, la misma resistencia y mucho menos no vamos al mismo tiempo, cada uno gestiona sus frustraciones en función de sus recursos psicológicos y económicos, porque la pandemia no nos afecta a todos por igual.

La pandemia no se ha ido, no se irá lamentablemente, tenemos que aprender a convivir con ella, por lo que es un momento perfecto para ser conscientes, responsables con nosotros mismos, asumir lo mal que podemos estar.

Tampoco hace falta estar mal para pensar en la prevención. Es fundamental para nuestro bienestar físico, pero si no somos sinceros, quizás mañana sea tarde.

Es el mejor momento de invertir en salud mental como sociedad, exigirlo sin miedo, con fuerza y con firmeza, porque es un derecho.