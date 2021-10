La dolarización: una vía hacia la estabilidad

Juan Guiliani Cury

Ha vuelto al tapete el tema de la dolar ización en el país. El economista Victor Canto quien reside en Estados Unidos, es y ha sido un abanderado de dolarizar la economía dominicana al sistema del Tesoro estadounidense. Canto trabajó con la administración Reagan, siendo uno de sus arquitectos de su programa económico. Ya varios países en la región han acogido con éxito transformar su sistema monetario bajo el manto del dólar norteamericano. Los últimos en hacerlo fueron Ecuador y El Salvador. Panamá, fue el primero y lo hizo a principios del siglo pasado cuando se empezó a construir el canal de Panamá y hasta hoy en día ha sido esa moneda que ha servido de medio de intercambio legal en ese país del Istmo centroamericano. Que se sepa la dolarización en los países de la América Latina donde ha sido acogida no ha tenido problemas, y por el contrario, ha brindado seguridad y confianza a los inversionistas y ha contribuido también a bajar la inflación y fortalecer el sistema bancario y financiero, entre otros beneficios. Sugiere Canto, que en el país se autorice en el sistema bancario el uso de cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos, lo que nos convertiría en una “Economía Monetaria.” El académico plantea que, si la economía dominicana asume el camino de la dolarización, ésta brindaría certidumbre y confianza a los agentes económicos, sosteniendo lo siguiente: “la dolarización estimularía las inversiones, ya que éstas son encarecidas por la represión financiera del instituto emisor para contrarrestar cualquier presión que se ejerza sobre el tipo de cambio de la moneda nacional.” Sostuvo que uno de los beneficios tangibles en una economía de mercado es la baja en las tasas de interés, mencionando a países como Grecia, España e Italia. Hay otros que opinan en contra de establecerse en el país un modelo dolarizado, argumentando la poca flexibilidad que tendrían las autoridades monetarias en inyectar dinero para solventar déficits en el sistema económico. No obstante, a esos criterios, aun no se ha podido demostrar la validez de esas teorías en naciones donde existe un sistema dolarizado, salvo, que, por razones de carácter coyuntural de alto interés político, haya sucedido, como fue el caso de Panamá a raíz de la caída en 1989 del hombre fuerte Manuel Antonio Noriega, constituyendo un aspecto no vinculado con el sistema monetario vigente, sino más bien de seguridad regional, según esa presunción.