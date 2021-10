Grandes músicos dominicanos

Heddel Cordero

Muchos gran­des músicos dominica­nos solo son conocidos en el país cuando mueren.

Tanto los que desarrollan su carrera fuera del país, como aquellos que lo hacen en nues­tro territorio.

Me refiero a aquellos que por el dominio de un instrumento cultivan fama y alcanzan un pe­destal extraordinario en su ca­tegoría. Esos músicos –salvo el caso de los que presiden o han presidido alguna orquesta po­pular, como es el caso de Félix del Rosario, Rafael Solano, Jo­hnny Ventura, Ramón Orlan­do, Dioni Fernández, Andrés de Jesús, etc.- solo tienen fama en­tre los músicos. Sólo gozan del reconocimiento de su clase. La mayoría de los dominicanos se enteraron de que Johnny Pa­checo era de este país, cuando lo vieron dirigiendo La Fania All Stars y supieron de todo lo que había hecho por ese ritmo des­de esa gran orquesta.

Billo Frómeta fue en Vene­zuela una celebridad y la gran mayoría de los criollos ignora su estatura musical.

Esta generación desconoce la grandeza de músicos como Armando Beltré, Juan Colón, Tavito Vásquez, Héctor Zarzue­la, Ricky González, Héctor y Choco de León, Roberto Olea, Fermín Cruz, Papo Cadena, Crispín Fernández, Mario Rive­ra, Leopoldo Pineda (Palma So­la), Porfi Jiménez, Radhamés Reyes Alfau, Johnny de la Cruz, Angel Miro Andújar (Catarey), Jorge Taveras, Víctor Taveras, Bertico Sosa, Juan y Freddy Val­dez, Miguel e Isaías Lecrer, Leo Pimentel, Manuel Tejada, Jai­me Querol, Luisín del Rosario, José Lucía, Luis Disla, Enrique Bretón, Ray Martínez, Joe Nico­lás, Johnny Tulanga, Rubén To­ribio (Pavín), Joan Minaya, Ro­dhen Santos, Hungría Carmelo García, George Líster, Rafael Martínez (Yapo), Okil Medra­no (Fito), Pío Rojas, Luis Delga­dillo (Rebuca), Julito Figueroa, Manuel La Güira, Pablito Trum, Franklin García (Pa Gozá), Ri­chard Brador y otros tantos que se han ganado un gran prestigio como músico y son grandes ig­norados por la crónica especiali­zada en estos temas.