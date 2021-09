Muy correcto

César Duvernay

El presidente Luis Abinader aprovechó su participación en la 76ava asamblea de la Or­ganización de las Naciones Unidas (ONU) para reclamar mayor atención de la comunidad interna­cional ante la situación que agobia a Haití.

Amén de valiente y responsable, la postura del mandatario dominicano fue oportuna ya que, y a contrapelo de algunos que de manera descerebrada han intentado criticar la iniciati­va, el llamado ocurre cuando la realidad haitia­na ebulle de manera muy peligrosa. Hambru­na, desolación, escasez, violencia, insalubridad, Covid-19 y una inestabilidad política acrecenta­da con el asesinato del presidente en su propia casa, y sin que a la fecha se sepa a ciencia cier­ta los pormenores de este, son elementos que como afirmara Abinader, constituyen un factor de inseguridad para la región. Ya previamente, y aprovechando que la lupa mundial estaba so­bre la ONU, Luis Abinader había llamado irres­ponsable a la comunidad internacional por su dejadez y abandono ante la vecina nación. “Hai­tí ya no resiste más irresponsabilidad de la co­munidad internacional” proclamó el jefe de Es­tado en una participación mediática previa a la asamblea. Su categórica advertencia de que no hay ni habrá jamás una solución do­minicana a la crisis de Haití, interpreta la ge­neralidad de los dominicanos a quienes his­tóricamente nos ha tocado cargar el fardo y quienes, no obstante, hemos sido- y seguimos siendo- los mejores amigos y los mejores veci­nos de ese atribulado país.