Una aclaración urgente

Las expectativas en torno a la ter­minación del proyecto Monte Grande para el 16 de agosto del año próximo se desvanecen.

Los productores de la región Enriquillo están pesimistas desde el pasado sábado. Ese día, el senador de la provincia Barahona, José Del Castillo Saviñón, reveló que avanzan los planes para iniciar la cons­trucción de la presa La Placeta en el área del Gran Santo Domingo.

¿Porque preocupa a los suroestanos que se anuncie una presa tan distante de ellos? la preocupación surge porque la empresa a la que le será asignada la obra, es la misma que desde hace 10 años avanza a paso de tortu­ga en la construcción de Monte Grande. Si esa empresa ha declarado no poseer recursos para concluir Monte Grande, ¿cómo enton­ces se le adjudica otra obra de tal dimensión e importancia? se preguntan los suroestanos. Por eso mis Expresiones de hoy quieren escu­char URGENTE una aclaración del presidente Luis Abinader, quien ya en tres ocasiones ha dicho y reiterado que Monte grande será in­augurada en 1gosto del 2022. Como lo que abunda no daña, dice el refrán, queremos es­cuchar una vez ese compromiso. Que ratifi­que su promesa de entregarnos en el 2022 el Metro del Sur. Esperamos esas declaraciones, para no creer que los mil millones de dólares que les piensan adelantar a Andrade Gutié­rrez para la presa La Placeta, irán a engrosar los bolsillos de los ejecutivos de esa empresa y luego mantener a pasito lento los trabajos en ambas obras. Quisiéremos UNA ACLARA­CION URGENTE.