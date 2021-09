Y lo que falta

Germán Martínez

El país político, y el país que no lo es saben de la mucha corrupción que hizo presencia en el gobierno pasado, y se afirma que no tiene punto de comparación con ninguna del pasado, que en realidad horripila y mete miedo.

El presidente Luis Abinader ha sido enfático al afirmar que no va a renunciar, pase lo que pase, a adecentar y castigar a los culpables de haberse robado los dineros del pueblo dominicano. La justicia independiente, por vez primera en nuestra historia, la reforma a la Constitución para blindar la misma para el futuro es una demostración de que no hay fuerza humana, ni razón política ni familiar que haga cambiar de decisión al Presidente. Pero es justo pedir al país no solamente que observen y apoyen el gobierno y al Presidente en el adecentamiento del Estado, sino el accionar de quienes se saben culpables y quieren actuar en contra de la justicia porque saben que ahora es que falta por saber y condenar en justicia.