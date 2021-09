El 50 más 1

César Duvernay

Justo en momentos cuando representantes del liderazgo político, social, económico, sindical y religioso discuten, a instancia del presidente Luis Abinader, sobre 13 propuestas que supondrían una modificación constitucional, el abogado y politólogo Carlos Gabriel García ha sugerido incluir en esa reforma disminuir el porcentaje para ganar las elecciones.

El planteamiento, que se convirtió en tendencia de las redes sociales, sugiere acortar del 50 al 45 por ciento más uno los votos validos para que una fórmula presidencial sea declarada vencedora, o si la diferencia entre el primer y segundo lugar es de por lo menos diez puntos.

García sostiene que de esa manera el país se evitaría los traumas (económicos y sociales) de una segunda ronda, al tiempo de asegurar que con ese modelo los partidos se verían menos compelidos a la repartición forzosa de puestos y cuotas a otras organizaciones, lo que se traduce en un cambio a los planes originales de gobierno. Un debate no exento de elementos históricos y políticos, toda vez que actores presenciales recuerdan que cuando se incorporó la doble vuelta electoral, y como parte de las reformas acordadas en la crisis postelectoral del 1994 entre los extintos Joaquín Balaguer -presidente a la sazón- y José Francisco Peña Gómez, lo convenido fue un 45 y no un 50, por lo que la oportunidad se prestaría para enmendar ese extraño “error”. Quienes se muestran a favor de la reducción, sostienen que lo que es igual no es ventaja; que las alianzas se pueden hacer en la primera ronda y que la historia documentada en la etapa de la doble vuelta contiene historias de éxito, tanto para la oposición como para el oficialismo.