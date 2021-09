Espejos para prevenir

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

Lo que está sucediendo ahora en República Dominicana, pasó y pasa en Colombia primero y México después: los dineros del narcotráfico incidiendo e influyendo en la política.

Inicialmente postulando candidatos, y al tomar confianza, capos conocidos asumieron candidaturas de manera personal.

Juan Pablo Escobar fue escogido como suplente, y de a poco, titular, con un descaro que la sociedad de entonces aceptó sin sonrojo. No hay otro ni mejor espejo que estos dos países y conviene verse prontamente, pues es mucha la gente que anda despeinada sin darse cuenta.

La operación Falcón no es el último capítulo, y ni con el expediente se cierra ese libro de horror. Si se trata de una réplica de Colombia y México, entonces hay que esperar lo peor. Lo que vino después. Como los carteles se sentían en dominio de la situación, fueron a más: un poder alterno. Provocaron el asalto al Palacio de Justicia, en evidente desafío de la autoridad constituida, y como reacción a una ley que favorecía la extradición.

El asesinato de fiscales y jueces de alta acreditación, atentados a candidatos a la presidencia, y siembra de terror a la población en general, con ataques terroristas sumamente letales.

Si ocurren unas cosas, pueden producirse las demás, ya que se trata del mismo guion con otros actores. Un mal remake.

El informe de la Procuraduría no solo habló de venta de drogas, o lavado de activos, sino de negocio de armas. Y no de pistolitas de agua, sino de altos calibres.

Los afectados negarán los cargos, los partidos verán cómo se descargan en el contrario, pero los hechos son tercos y no hay modo de disimularlos.

¿Qué hacer, pues? ¿Contemplar desde la valla, como el que ve llover bajo techo, o tomar el toro, ya no solo por los cuernos, sino por el cuerpo entero?

No es cuestión de alarma, o de alerta, o de advertencia. La fiebre pasa de 40 grados y no está en la sábana, ni se suda fácilmente. Necesita de un tratamiento a fondo, y huir al problema no es opción. Al menos, no con la experiencia de Colombia y México.