Que se exija la prueba del Covid

ADA HERNÁNDEZ

Mientras el gobierno no exija una prueba de COVID-19 a todos los viajeros que ingresan al país seguirán los contagios y las muertes de muchas personas que sufren los estragos de la enfermedad. No se puede controlar una situación tan delicada escogiendo viajeros al azar para hacerles una prueba rápida. Se entiende hasta cierto punto que salud publica este haciendo un esfuerzo por detectar nuevos casos de personas que ingresan sin el debido examen qué indique que no son portadores de dicho virus, pero me parece que no es suficiente sin la ayuda del gobierno y la exigencia de una prueba negativa a todos los que vienen a disfrutar de nuestro territorio.

En el aeropuerto internacional De Santiago, y he de suponer que en los demás aeropuertos del país, se están haciendo dichas pruebas a una pequeña cantidad de personas. Yo vi cómo varias personas aparentemente sanas venían en el mismo vuelo que yo desde la ciudad de Nueva York y resultaron positivas, lo digo porque yo también fui escogida para hacerme una prueba rápida. Esas personas que resultan positivas simplemente se les saca rápido del aeropuerto y váyase a su casa. Se les exige cuarentena o existe un seguimiento de parte de salud pública? Solo se les pregunta dónde usted vive y la respuesta fue de una de ellas fue “en Cutupu”.

Entonces yo pregunto, porque no exigir que todos traigamos la prueba ya hecha como lo exigen otros países? El gobierno tiene el poder para dictar tal iniciativa y aunque se dice que el el virus se está controlando a través de la vacuna cada día vemos nuevos casos y siguen muriendo muchas personas. Señores, de esa forma no se va a controlar este virus que de por sí ya ha acabado con la vida de más de seis millones de personas.

La vacuna no es suficiente cuando aún existen tantos que todavía no se la han puesto. Sigamos salvando vidas, cooperemos más con el control del COVID-19