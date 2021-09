Una sociedad en cueros

Pablo McKinney

Hace años que es de público conocimien­to el financia­miento ilegal de las campañas electorales. Solo que ese financiamiento ha ido en aumento, no solo en los montos sino en el des­caro que significa que un nar­cotraficante pase de financiar a un político amigo a finan­ciarse a sí mismo. Era la im­punidad tocando el fondo, ¡y entonces llegó Fidel!

El hecho de que entre los acusados sobresalgan miem­bros del partido de gobierno, habla muy mal de ese parti­do, muy bien del Ministerio Público y mucho mejor de un joven mandatario que se ha tomado en serio aquello de ser el Presidente de todos los dominicanos, algo que con muy mala leche me dijo en McKINNEY para Color Visión en mayo de 2020, un poco hastiado de mi periodística insistencia: “Yo tengo ami­gos, Pablo, yo no tengo cóm­plices y seré el presidente de todos los dominicanos”.

La operación Falcón ha puesto nombre, apellido, partido y colindancias, a lo que cada dominicano sabía; pues si algo tiene de positi­vo el chisme pueblerino o barrial es que hace transpa­rente la vida de todos. ¡Jo­der!, que en el pueblo o en el barrio, gracias al bar o a la es­quina, nos conocemos todos.

Ahora, salpicado de es­te excremento de narco y/o corrupción, no podrá nues­tra partidocracia reinante “cerrar los ojos para no mi­rar”, como hacen los mo­nos de Gibraltar. Y como en nuestra élite partidaria no hay partidos inocentes, muy posiblemente los do­minicanos nos ahorrare­mos el show de mal gusto que significa tener que ver a ciertos cínicos políticos ras­gándose las vestiduras an­te una realidad que, en el menor y en el mejor de los casos, todos conocían muy bien. Echada andar la ope­ración Falcón, a ver ahora qué carajo vamos a hacer los ciudadanos con esta rea­lidad confirmada.

El presidente Abinader prometió el rescate institu­cional del país y en eso está. Muchos dicen que a expen­sas de su permanencia en el poder más allá de 2024, lo que denota un desconoci­miento de los cambios que se han generado en el país a partir del movimiento por el 4% E y la Marcha Verde, reunidos todos en la Plaza de la Bandera. También en política, el futuro fue ayer, amor. La Operación Fal­cón es el striptease moral de una sociedad que hace tiempo anda en cueros. En fin, “Maravilloso, Miriam Berenice, maravilloso, yo te agradezco...”.