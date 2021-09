Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Ese es el título de una fiesta litúrgica que se celebra hoy en el mundo entero, La Exaltación de la Cruz. Podemos decirle la exaltación del sufrimiento. Sin sufrimiento no se consigue nada en la vida, es necesario exaltar el sufrimiento. La Exaltación de La Cruz viene a significar eso. Jesucristo el día de su hundimiento total, históricamente total, el viernes Santo quedó hundido, así lo recoge la historia y sin embargo emerge como el gran triunfador. El Imperio Romano ya no existe, la fuerza que tenía el pueblo judío sigue existiendo en el pueblo judío, pero Cristo quedó hundido. Su cruz, sus sufrimientos, es útil para la humanidad. Exaltación de la cruz, exaltación de los sufrimientos, no tengan miedo al sufrir, al contrario, forman parte de la vida para poder triunfar, exaltación de aquello que los sufrimientos nos da, para poder triunfar en la vida.