Guante de seda o manopla

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

El PLD convocó a su Comité Político para hoy lunes, y en su agenda está continuar la escogencia de las secretarías, un proceso que va a resultar más largo que la lucha de Mao.

La verdad, sin embargo, es el encuentro de Diálogo fijado para el miércoles 15. Y si van a discutir el tema de nuevo, seguro que habrá cambio de línea.

Los otros partidos –sin duda– hicieron lo mismo o lo harán entre hoy o mañana, pues ninguno irá a improvisar o a que lo tomen desprevenido.

Al contrario, lo harán preparados, y para lo bueno y para lo malo.

Guantes de seda visibles para los consensos o manoplas ocultas para los disensos.

No será una asamblea de niños exploradores, y la seducción o la fuerza, que nunca será fácil disputar contra el poder.

Además del ánimo.

Lo políticamente lógico era esperar la junta para hacer las precisiones de lugar.

Esto sí, lo otro no, y lo demás por igual. Nadie se aguanta y menudean asuntos que no fueron considerados prima facie, y qué, de ser incluidos, no solo abundarían, sino que extenderían los debates hasta el próximo siglo.

El presidente intenta desmentir un propósito que, si está en la mente de sus oponentes, todavía no lo expresan: la posibilidad de un tercer mandato.

No se quiere girar alrededor de la reelección, pero la fascinación y la fijación por la cuestión, los denuncia a todos.

La Constitución sería la primera en sorprenderse si por primera –o única– vez el artículo correspondiente no se toca.

Aunque sea por trasmano o disfrazada, un gracioso meterá la cuña, y lo más interesante: sabiéndola del mismo palo.

El optimismo no cree que puedan conocerse las 12 reformas, y menos aprobarse.

Tal vez la que mejor ambiente halle sea la 13. La electoral y de partidos.

El gobierno, por tanto, debiera establecer su orden de prioridad, escogiendo y colocando alante lo más conveniente y factible. Si llega a la junta con ese temperamento de paso y repaso, y no con posiciones definidas, y vista la circunstancia, podría quedarse a medio camino.