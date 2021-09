Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Este hombre vivió en Colombia, misionero jesuita que se dedicó a trabajar con los esclavos. A nosotros muchas veces nos suena dura la palabra esclavo, nos suena duro que existió la esclavitud organizada, pero todavía existe y organizada también. No se habla tanto, no se ve tanto, no se mira tanto, esclavitud de niños y adolescentes, de niñas, de mujeres, tráfico de personas.

Pedro Claver es una figura que todavía habla, que nos sigue hablando. No de un pasado, de un presente, la libertad de los esclavos y hablamos de los que esclavizan y los que se hacen esclavos a sí mismos. Siempre será válida la frase: “Estas cadenas que llevo quién me las dio? Yo mismo”. La propia esclavitud, los propios vicios, los propios fallos, la batalla contra la esclavitud, está presente. Son trabajos, son luchas, que la humanidad ha de llevar a cabo. Felicidades a todos los que trabajan hoy como Pedro Claver, en contra de la esclavitud, sea de raza o de otras cosas.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.