¿Cierre al “camino malo”?

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

La práctica de faltar a la palabra, a los compromisos contraídos y las “celadas” que han caracterizado a la política criolla, nos llevó a plantear –hace tres sabados - que el presidente Luis Abinader se arriesgaba al plantear, tan temprano y sin condiciones, una reforma a la Constitución, porque pudiera refrescar en muchos los temores y sobresaltos de los intentos fallidos de reelección y de “habilitación” del expresidente Medina. Bien temprano – y en privado-, el jefe del Estado nos escribe:” Hola! Pensar que se modificaría el artículo de elección presidencial en la Constitucion es no conocerme”. Ante esas palabras, que interpreté firmes y categóricas, le respondí:” Eso alienta, y si usted lo comparte con el gran público llevaría confianza a los que pudieran tener dudas. Un saludo y mi aprecio”. Sin pretensión ni reclamo de la paternidad de la observación aplicada, admito que vi con satisfacción que en la convocatoria a dialogo que el gobernante hacia el 28 de agosto al liderazgo nacional, vía carta al presidente del CES, Rafael Toribio, hacía la salvedad de que de la reforma que propondría:” queda fuera cualquier aspiración partidista, personal o que no sea de interés prioritario para el conjunto del pais en este momento”. Al mismo tiempo, el mandatario hacía énfasis en que:” por eso, quiero dejar claro que no aceptaré ni apoyaré ningún cambio del articulo 124 sobre la elección presidencial”. De imponerse el peso del liderazgo político de la figura del presidente, y cumplirse al pie de la letra - sin la introducción de elementos que provoquen ruidos perturbadores a la institucionalidad y a la paz social – las reformas planteadas por el jefe del gobierno dejan fuera del juego electoral del 2024 al expresidente Medina, como debe ser, y dejan cerrado el “camino malo” que representaría cualquier intento de “habilitación” de este (¿), que algunos quisieran como “cuña” en el camino franco de Leonel. Luis, que ha sido claro, no tiene por qué entrar en ningún juego ajeno, puesto que, para él, las cosas están claras: tiene impedimento estatutario en el PRM, pero un derecho constitucional a su favor, que es fundamental y está por encima de lo primero. Ahora, pese a la idea de solo buscar “blindaje” y lo que Luis dijo que “no apoyará ni aceptará” reformar, algunas dudas que puedan quedar en el aire obedecerían a la realidad de que, si hay los votos , una vez instalada la Asamblea, la misma es soberana y puede aprobar cualquier cosa(?). Los precedentes están en las 39 modificaciones que ha sufrido la ley de leyes. Por esto, y la falta de “condados”, el llamado a que “no se toque”. Y ya hubo un “amago”, del PRSC.