La gente hablando se entiende

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Desde peque­ñito he es­cuchado repetida­mente esa frase, y los años me han convencido de que así es.

Todo parece indicar que el presidente Abina­der está procurando pro­ducir un cambio que deje su marca, su huella.

Su llamado al diálogo multi-participativo ha si­do bien acogido y ya he­mos visto en la misma mesa a mansos y cima­rrones.

Algunos de los que par­ticiparon se han quejado de que la representación del gobierno no presen­tó la posición del mismo sobre los diversos temas a tratar, ni una agenda de referencia.

Hay la expectativa de que eso suceda en la próxima reunión, pauta­da para septiembre 15.

Aunque los temas a tra­tar suman una docena, como siempre, hay prio­ridades. Hay quienes han señalado que el tema de la reforma fiscal es el de mayor prioridad y que tal vez debía ser trata­do separadamente. Otros piensan que al ponerlo dentro del convoy pasa­ría más suavemente.

Hay grupos que quie­ren resolver el tema de los fondos de pensiones y la posibilidad de que los trabajadores puedan te­ner acceso inmediato a un 30% de los mismos. También señalan que el gobierno y no las AFP pri­vadas debían ser los ad­ministradores de esos fondos.

En principio yo mismo estaba de acuerdo con es­tos dos conceptos, pero después de escuchar las explicaciones del econo­mista Jaime Aristy Escu­der, creo que los fondos no deben tocarse hasta que llegue su tiempo de maduración.

Otros economistas me han aclarado que el ma­nejo privado de las AFP se traduce en que por ca­da peso que ellos se ga­nan con la intermedia­ción producen 13 pesos para beneficio del fondo de los trabajadores.

El tema del sector eléctrico requiere de un empleo a fondo, tanto conceptual como de ac­cionar, para disminuir drásticamente la enorme cantidad de energía que se pierde en el proceso de distribución.

Con la creación del ac­tual sistema de pensiones y jubilaciones se suponía que desaparecería la mo­dalidad de la cesantía.

Sin embargo, en el tiempo, esto no se ha po­dido realizar, mayormen­te por razones políticas, y los empresarios, espe­cialmente los pequeños y medianos se quejan del exceso de cotizaciones y según he podido com­probar, muchos de ellos trabajan con el mínimo de empleados por consi­derar que por cada em­pleado adicional la carga laboral aumenta, de ma­nera que, en muchos ca­sos, no se puede despe­dir un empleado por que no existe la liquidez pa­ra desvincularlo. ¡Espere­mos!