Las escrituras

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Iniciamos el mes que nos llama a pro­fundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios. Es el mes llamado “Mes de la Biblia”, para que la Pala­bra de Dios sea una fuente que nos ayude a cambiar nuestras vidas y la vida de las personas.

Cuántas personas he encontrado en mi vida que dicen “soy ateo, no creo que Je­sucristo sea el centro de la vida pero me acerco a la Biblia, a las Sagradas Escritu­ras como un libro de sabiduría, más que de ciencias, para aprender a vivir”. Para todos aquellos que tienen a la Biblia como un li­bro de sabiduría, de enseñanza para la vi­da, felicidades, y que puedan seguir apro­vechando esta gran fuente que tanto ha ayudado, sigue ayudando y ayudará a la humanidad.

En el Mes de la Biblia adelante. Felicida­des.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.