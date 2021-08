La situación de las Edes

BERNARDO CASTELLANOS

A partir de Mar­zo 2020 el país entró en pande­mia, se prohibió cortar la luz por medio de un decreto y en con­secuencia las pérdidas aumen­taron. No dice que desde fe­brero 2021 las pérdidas totales de las Edes han ido en aumen­to constante y sistemático.

No dice que el gasto en nó­mina de las Edes ha aumenta­do a pesar de la reducción ridí­cula del personal.

No dice que el déficit en flu­jo de caja de las Edes ha au­mentado.

No dice que todos los años se genera más electricidad que el año anterior.

No dice que lo que se ha reducido es la inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas y en compra de contadores, alambres y accesorios pa­ra la operación diaria de las Edes. No dice que debido a que en el 2019 el Ministerio de Hacienda asumió todas las deudas de las distribui­doras con los generadores, es la razón del porqué los gastos financieros de las Edes han disminuidos. No dice que Punta Catali­na transfiere anualmente al Ministerio de Hacienda, ciento ochenta (180) millo­nes de dólares. No dice na­da del informe de la ave­ría de la segunda unidad de Punta Catalina ocurri­do en Enero 2021, cuando prometió que a más tardar a finales del Enero la po­blación tendría un informe detallado y pormenorizado sobre esa avería y sobre to­do lo relativo a unta Catali­na.

No dice que nunca ha des­mentido a Jaime Aristy Es­cuder cuando afirmo que la la avería de la Unidad 2 de Punta catalina ocurrida en Enero del 2021, se debió a una mala operación de las actuales autoridades. Nunca ha desmentido esa acusación y emplazamiento público.

No dice que debido a la ca­rencia de contadores están comentando clientes direc­tos sin medición.

No dice que Punta Ca­talina está vendiendo a las Edes más caro que el precio de la energía en el spot. No habla de la cuestionable, in­justificable e indefendible decisión de otorgar grado a grado un contrato de 450 millones de pesos para los geo sintéticos del cenice­ro de Punta Catalina, bajo la excusa injustificable de proveedor único que es una mentira.

No habla de los 38 o más contratos de compra de Energía trasladados de ma­nera ilegal a las Edes, los cua­les venden a precios más ca­ros que el spot, aumentando el déficit financiero de las Edes.

No habla que las Edes, vio­lando la ley, con la complici­dad del Ministro de Energía y Minas, del Superintenden­te de Electricidad, del Conse­jo Unificado de las Edes y de los administradores, las Edes tienen bajo contrato, más del 80% de sus respectivas de­mandas, en franca violación al artículo 110 de la LGE.

No habla de que el traspa­so de los más de 38 contra­tos a las Edes viola el 110 de la LGE, ya que los contratos de compra de Energía de las Edes solo pueden ser a través de licitaciones supervisadas por la SIE sin exceder el 80% de sus respectivas demandar

Todos los contratos firma­dos por CDEEE con genera­dores privados, fueron grado a grado, sin licitación.

No dice que cuando era oposición, calificó esos con­tratos de ilegales, de ven­der energía a un precio caro y exigua su anulación inme­diata Ahora los santifica, Bendice y los defiende a capa y espada.