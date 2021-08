Bajen al pueblo

Germán Martínez

Hacer reuniones en la capital o en el interior del país de dirigentes y simpatizantes del partido morado, previamente citados, y hasta escogidos no es en modo alguno bajar al pueblo y oírlo. Los peledeistas, y más que ellos los que fueron compromisarios directos de los gobiernos de Danilo Medina están errados y muy alejados de la realidad que tienen que enfrentar con un pueblo mayoritariamente convencido de que hubo corrupción sin precedentes.

Bastan las pruebas presentadas en justicia basta la opulencia en la vida de gente que no tenían en qué caerse muertos antes del gobierno de Danilo o de Leonel para saber con certeza de donde salió semejante riqueza. El pueblo dominicano de hoy no es en modo alguno el mismo desmemoriado al que podían engañar una y otra vez, hay un despierto país que quiere gente presa y haría bien la justicia, sin festinar expedientes en llevar ya al banquillo de los acusados a los que faltan. Luis Abinader ha pasado en positivo ante el país la dura prueba del primer año, y es claro que hay una oposición que juega más al chismecito de barrios que a la oposición, y la realidad es que los del pasado no tienen calidad moral para criticar, pero igual alejados del pueblo desconocen lo que piensan de ellos y su paso por el poder un pueblo que se siente estafado y engañado en su buena fe.