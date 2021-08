Pandemia y repunte económico

Juan Guiliani Cury

Contrario a los pronósticos de analistas y expertos tanto en el contento global como nacional, la economía mundial experimenta un saludable crecimiento económico, según las más autorizadas fuentes internacionales. La economía norteamericana país donde el Covid-19 ha hecho los mayores estragos, se estima crecería este año por encima del 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) Otros pronósticos sitúan el crecimiento económico en un 8% del Producto. China, la segunda economía mundial, según el FMI, crecería un 8,4% en 2021. En el país diversos estimados se han divulgados por organismos oficiales y privados. El más optimista de ellos es el del Banco Central de la República Dominicana que estima que el crecimiento de la economía dominicana estaría por el orden del 8% a fines de este año. Otros estimados son del del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la CEPAL que ven el crecimiento en entre el 7,5% al 7,1% en comparación a la brutal caída sufrida del PIB el año pasado de 6,7% como consecuencia de la semiparalización económica como consecuencia del Covid-19. Cifras preliminares extraoficiales del empleo - estiman - por encima del 80% su recuperación. El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, sostiene que la caída del 6,7% el año pasado, redujo el PIB per cápita de $8,583 dólares a $7,544 al mes de febrero de este año; no obstante, admite, que la economía podría crecer un 8% este año y recuperar a un nivel de $8,000 el per cápita este año 2021. En cuanto al flujo de remesa proyectado, se estima podrían llegar por primera vez a los $10,000 millones de dólares, a pesar de los efectos recesivos de la pandemia y la pérdida de empleo en la economía de Estados Unidos, de donde provienen el mayor envío de remesas para los dominicanos. Una publicación del Banco Mundial dice que contradictoriamente a los estimados, el país recibió en 2020 remesas por el orden de los $8,219.6 millones de dólares, mientras que, en los primeros siete meses, las remesas recibidas fueron de $6,160 millones de dólares. Otro factor considerado optimista ha sido el de las zonas francas industriales de exportación que, de acuerdo al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó, las exportaciones del subsector en el primer semestre de este año contabilizaron $3,460 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento interanual de 34,12% en el grupo llamado zona franquista