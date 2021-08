Rolando Reyes

rolandoreyesyasociados@gmail.com

Primer Tiro

Los vencimientos de títulos de deuda publica del Gobierno de los próximos tres años ascienden a US$ 6,106.1 millones. Si en ese periodo de tiempo no se produce una Reforma que reduzca significativamente el Déficit Fiscal, es muy probable que el Gobierno deba emitir títulos adicionales de deuda por US$ 9,000 millones. Durante el mismo periodo de tiempo, los vencimientos de títulos del Banco Central ascienden a US$ 10,911.2 millones. Sin una Reforma Fiscal que permita aumentar los pagos de intereses y las transferencias del Gobierno a esa institución monetaria, la misma tendría que emitir por lo menos nuevos títulos de deuda de RD$ 33,000 millones anuales, para un total de US$ 12,650.1 millones, en refinanciamientos y nueva Deuda. Según los cálculos anteriores, sin Reforma Fiscal, el total consolidado de títulos de deuda pública a emitir, tanto por refinanciamientos y deuda adicional, durante los próximos tres años, se estimaría en alrededor de US$ 27,756.2 millones.

Segundo Tiro

El gran supuesto subyacente en la posición de quienes creen que se puede posponer la decisión de ejecutar la necesaria Reforma Fiscal es que el Riesgo de Refinanciamiento de la Deuda Publica continuará siendo igual. Se estaría suponiendo que durante los próximos tres años los inversionistas locales y extranjeros estarían dispuestos a comprar títulos de Deuda por US$ 27,756.2 millones a los mismos precios actuales. Pero lo mas probable es que sin Reforma Fiscal, el Riesgo de Refinanciamiento (definido como “riesgo de que no se obtengan los recursos para repagar los vencimientos de deuda, o que estos se obtengan a tasas muy altas” MH) aumente. La Parada Súbita es un valor extremo de este riesgo, pues en este caso la demanda de los títulos de la Deuda Publica se caería súbitamente, provocando una gran crisis fiscal y macroeconómica. Revise la historia reciente de las grandes crisis fiscales, y se dará cuenta de la gran relación entre el Colapso Súbito y la Parada Súbita en la demanda de títulos de Deuda Publica.

Tercer Tiro

En un escenario menos extremo al de la Parada Súbita, un caso probable es que el costo del refinanciamiento, y de la nueva deuda necesaria para financiar los mayores déficits de la ausencia de Reforma, aumente en 500 puntos básicos (durante la crisis bancaria del 2003, el alto riesgo de refinanciamiento obligó al Banco Central a pagar tasas de interés de hasta el 60%, 5000 puntos básicos por encima del promedio que paga actualmente). En este escenario, el costo del Refinanciamiento y de la nueva Deuda aumentaría en US$ 1,387.8 millones en relación a la situación actual, para un total de US$ 4,163.4 durante el periodo de los tres años del ejercicio aquí realizado. No hay que darle muchas vueltas al pastel para entender que este podría ser un costo de una eventual decisión de posponer la Reforma Fiscal. Pero hay que recordar que todo prestamista presta cuando cree que se deudor le va a pagar. Al final, el criterio de la capacidad de pago se impone, y una Reforma Fiscal, que genere superávits primarios suficiente para pagar es necesaria e imprescindible, no solo para reducir el Riesgo de Refinanciamiento de la Deuda Pública, sino para reducir también el riesgo de un Colapso económico por Parada súbita.