Germán Martínez

Hay muchas cosas que los políticos no dicen porque sencillamente no les conviene.

Por ejemplo los que hemos trabajado con políticos y funcionarios sabemos que desayunan, comen y hasta cenan más veces de la que uno imagina, pero venden la idea de ser casi enemigos entre ellos.

Saben que el actual gobierno va bien, que el esfuerzo y el trabajo del presidente Luis Abinader es loable y notable, pero no le dan dicho reconocimiento algo que tiene que ser aceptado partiendo de la dura realidad de salud y económica de nuestro país y del mundo al llegar el PRM al poder. Los políticos, no todos, pintan una situación irreal, y a veces pretenden ser más papistas que el Papa, más tontos que los tontos y más divorciados de la realidad que los que están ausentes, precios de los pollos y de todos los productos es real y conocido. ¿Por qué no explicar para qué quiere volver a ser Presidente quien ya lo fue tres veces?