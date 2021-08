Recuperación versus ruido

Pablo McKinney

Para pasar balance a lo que ha sido el primer año de gobierno, debemos comenzar recordando que ninguna administración de nuestra historia ha iniciado sus labores en condiciones tan adversas. Por eso, se ha de valorar especialmente el buen manejo que de la pandemia han realizado las viejas y nuevas autoridades de salud, así como la recuperación parcial de la actividad económica.

Al finalizar 2021, el número de visitantes de turistas podría superar los 4 millones del 2019; mientras el año escolar -contra todo pronóstico- fue salvado con un modelo de educación virtual apoyado en medios, redes y cuadernillos, que además sirvió para disminuir la brecha digital.

Pero estas son luces, y las sombras también acecharon a un gobierno peligrosamente endeudado, con novatadas de funcionarios inexpertos o de señores anclados en el pasado, y, además, constante y ruidosamente amenazado por esa vocación fratricida que del PRD hereda el PRM.

Las críticas más duras y venenosas, las filtraciones más perversas, las estrategias de comunicación en diarios y televisoras para afectar o beneficiar a tal o cual ministro, no salieron de ningunos de los dos PLD, ni del moradomedina ni del verdefernández, sino de una parte del PRM, negada a dejar de ser un PRD-Mientras tanto, y que podría minar sus posibilidades de continuar en el Poder. Aprender de errores ajenos es cosa de sabios. Los dos PLD aún no despiertan de la borrachera que les provocó gobernar 20 años con tres gobiernos de Leonel y dos de Danilo, para que nos entendamos con datos objetivos y no con insultos.

Lo del PRM son “dos mujeres y un camino”, dos visiones (de país, de Estado, de gobierno) y un solo partido.

El PRM llegó al Poder con dos tareas fundamentales: frenar la corrupción/ impunidad, e institucionalizar el país a través de un gobierno cada vez más eficiente y transparente, pero “no hay cama pa’ tanta gente”.

No son infinitos los recursos del Estado. No es posible modernizar el Estado y hacerlo más eficiente, y al mismo tiempo pagar la militancia política de los de abajo (que más que empleos exigen ingresos), y la financiación recibida de los de arriba, (empresarios, lavadores y/o narcos), que no buscan oportunidades de negocios, sino el pago con intereses de su inversión.

Entonces, ¿dónde está el equilibrio? O mejor, “dónde esta la vida”, Pancho Céspedes, “dónde está la vida”.