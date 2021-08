El clamor del pueblo de Dios para los hermanos de Haití

Margarita García

Paz, consolación, fe, esperanza y aliento es lo que necesita nuestra gente de Haití, para que sus corazones no se lastimen más y poder

ser el Tabernáculo de la Palabra de Dios para esa hermana nación de Haití.

El mundo ha sido testigo de las tragedias que les ha tocado vivir como nación: el asesinato de su presidente, Jovenel Moise, y ahora los vuelve a atrapar otra tragedia con cientos de víctimas mortales.

En pocos segundos su pueblo volvió a sentir los estruendos de un fuerte terremoto que los volvió a afectar, recordando aquel día del año 2010, cuando otro, pero de mayor magnitud, también los estremeció.

Una tragedia tras otra ahonda más la miseria que ha condenado a ese pueblo por años, haciéndose necesaria las oraciones del pueblo de Dios y su misericordia para sanarlos de esas heridas.

Recuperemos los corazones y vamos a decirle a las naciones que Cristo los ama a ellos también. Solo Dios ofrece consolación a nuestra alma para que podamos llevarla a los que están afligidos.

El Señor nos está llamando, para que nos unamos como dice en el centro de su bandera La unión hace la Fuerza todos y llevar la esperanza, la fe y su amor al prójimo. Busquemos llevar consuelo en medio de la tristeza ante la necesidad urgente de un pueblo que clama misericordia.

Es tiempo de abrazarnos a la fe, y confiar en que el Señor obrará en su misericordia y abrigará a un pueblo que necesita de su bondad.

Las emergencias no preguntan tiempo, lugar ni espacio y cuando llegan no se pueden buscar culpables. Las hay de todo tipo, y cuando son naturales no podemos preguntarnos por qué pasó, solo dirigir nuestros pensamientos a clamar la intervención y el amor y la misericordia del Dios sobre su pueblo para que se abra el camino de la sanación y salvación.