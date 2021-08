Aliany Concepción

consultas@doctoraconcepcion.com

Más que una definición a las bebidas alcohólicas destiladas, parece más bien un ritual curativo más allá de lo espiritual. La cura definitiva.

Las bebidas espirituosas son aquellas bebidas alcohólicas provenientes del proceso de destilación, como son aguardiente, coñac, orujo, vinos, ginebra, licores, rones, tequila, vodka y whisky, entre otros.

Han estado presente desde A.C., de hecho el mismo Jesús en la última cena representa su sangre con el vino; quiero entender que ese día se hizo un uso y no un abuso, ya que la misma biblia habla de estar en contra de la embriaguez (abuso ).

Se estima que el alcohol destilado se descubre posterior al siglo X. Se pensaba en aquella época que la destilación "extraía el espíritu de las bebidas", de aquí el término de "Espirituosas" y por lo tanto estas bebidas poseían propiedades curativas llamándoles "El aqua Vitae", porque aliviaban el alma.

Era una manera de sobrellevar ciertas situaciones, y no es por justificar pero en consulta veo situaciones tan lacerantes como el mismo alcohol, y muchas veces me pregunto, ¿cómo no consumirlo? Si muchas veces estos pacientes por las situaciones que han vivido están muertos en vida, y sobre todo no todos tenemos los recursos psicológicos para sobrellevar ciertos traumas o problemas existenciales.

Es una sustancia aceptada socialmente que normalizamos y que más muertes provoca a nivel mundial, exactamente tres millones.

Qué difícil es luchar con esta enfermedad, ya que la sangre de Cristo está presente en la mayoría de las mesas de los domingos familiares, para brindar por la vida, una vida nada fácil y bella al mismo tiempo.