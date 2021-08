Valla perimetral: una necesidad histórica

MARIO E. CABRERA

Si hacemos un es­tudio retrospecti­vo sobre las fronte­ras entre los países que la comparten, veremos que han existidos conflictos de todas índoles. Es lo que ha pasado entre EE.UU y México. A través de mucho tiempo ha existido una emi­gración muy considerable de ciudadanos mexicanos hacia EE.UU lo que ha representado grandes conflictos entre estas dos naciones, no obstante a es­tar separado por el Rio gran­de y un amplio desierto el de “Arizona”. Algo similar se dio en la antigüedad, con China y Mongolia, lo que obligo en gran medida a la construcción de la gran Muralla China. El caso más reciente y significati­vo se dio entre Perú y Ecuador, el cual llego a un límite tal que produjo la guerra del 1941, la cual fue motivada fundamen­talmente por la falta de fron­teras reconocidas y aceptadas por ambos países. Este conflic­to es muy significativo al mo­mento de analizar el nuestro con Haití; porque se da entre dos naciones hermanas, con igual idioma, cultura, demo­cracia etc; totalmente diferen­te Al de nosotros con Haití.

Otros aspectos a tomar en cuenta para mantenernos se­parados con Haití son los si­guientes:

1-Haití tiene un número mayor de habitantes que no­sotros, lo que implica que da­da la indetenible y masiva in­migración en poco tiempo serian mayoría en nuestro te­rritorio.

2-La tasa de natalidad de la mujer haitiana es mucho ma­yor que la nuestra, lo que im­plicaría un crecimiento asi­métrico a favor de ellas en el número de habitantes, tóme­se en cuenta que ya debemos tener casi tres millones de Hai­tianos, entre legales e ilegales, viviendo en nuestro país.

3-La frontera física, prác­ticamente no existe entre no­sotros, pues existen cuatro pa­sos fronterizos, no obstante la mayor parte de ella que es de unos 380 Kilómetros no cuen­ta con vallas o barrera divisio­nes, sino que esta basta franja está abierta, por la cual pasan a diario cientos de miles de ile­gales haitianos. Solo existen los “Mojones” Fronterizo y el Rio Dajabón (Massacre), el cual es nuestro. Este solo deli­mita una ínfima parte y en si se podría decir que nada; porque apenas circula agua por él.

4-Nuestro país nunca ha contado con los suficientes mi­litares disponibles para cuidar y resguardar nuestra frontera, en parte por su gran extensión y además por el alto nivel de corrupción que se da por parte de esto; en el sentido de recibir dinero a cambio de dejar pasar a los Haitianos.

Por otra parte se debe de te­ner presente que nuestro país desde el punto de vista de su extensión territorial es peque­ño y por demás económica­mente pobre, lo que implica dos valladares muy negativo en el sentido de ser penetra­do o invadido por cientos de miles de nacionales Haitianos ilegales, los cuales por demás son muchos más pobres que nosotros, con grandes defi­ciencias, en termino de salud, educación, con grave proble­mas en el comportamiento, etc. Además estoy convenci­do que en su gran mayoría nos odian y no desaprovecha­ran oportunidad para meterse en conflictos con nosotros. Re­cordemos que entre ellos no pueden convivir en paz y en democracia. El conflicto más reciente fue el que se presen­tó con la construcción del ca­nal, para extraer agua del Rio Dajabón. Pero los beneficios más objetivos que obtendría­mos con la construcción de la valla perimetral, serían los si­guientes:

1- Habría mayor control fronterizo con la inmigración masiva, e ilegal de Nacionales Haitianos.

2- Se podrá evitar en gran medida el tráfico de drogas, armas ilegales, alimentos y bienes determinados, Pasa­do de una forma ilegal. Se evi­taría el trasiego de vehículo y motores robados en nuestro país. El robo de vacas, cerdos y de otros animales hacia Haití.

3- La edificación de dicha valla evitaría que personas no gratas penetren y salgan de nuestro territorio, tales como aquellos que han delinquido aquí y crucen a su país. Ade­más está el caso de muchos haitianos que han robado, ma­tado o han participados de he­cho punible como golpe de Es­tado, la mayoría de los cuales huyen a nuestro país. Se pien­sa que las cárceles haitianas quedaron vacías cuando el te­rremoto del 2010; de seguro que una gran cantidad de ellos están aquí.

4- Finalmente con la construcción de la valla, se po­drá organizar las aduanas en ambos lados lo que redunda­ría en beneficios de ambos paí­ses, por concepto de cobros de arbitrios aduanales.

Siempre abogué por la construcción de un muro en­tre nosotros y Haití, por lo ex­puesto anteriormente y estoy seguro que hay varios moti­vos más; ahora bien, mani­fiesto que me siento optimista o alegre por primera vez, en el sentido de poder ver tal acon­tecimiento; pues el presidente de la Republica Lic. Luis Abi­nader, anunció recientemente que pronto se dará inicio a tal obra: ¡En Hora Buena!

Nota final

Exhorto a todos aquellos que defendemos la construc­ción del muro o valla a que nos mantengamos vigilantes de cerca, estimulando y apo­yando la construcción de la histórica obra, porque he vis­to y leído voces que se oponen y quieren torpedear la misma Estoy convencido que se le da­rá inicio y conclusión a la mis­ma; porque así lo deseamos y la demandamos la mayoría de los dominicanos.