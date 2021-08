Delirio múltiple

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

Un ocurrente proclamó en un parque sin bancos que “todos los extremos son malos”, sin que fuera claro el propósito.

El gobierno va celebrando su primer año y el ánimo de la gente no es igual, diferencia propia de una democracia.

Aunque se peca de mezquin­dad y de exageración, ha­ciendo difícil apreciar en jus­ticia la obra de la presente administración.

El error es de bulto y se ve a leguas.

Unos juzgan los doce me­ses de Luis Abinader en la Presidencia como si fueran los ocho de Danilo Medina, o los ocho últimos de Leonel Fernández.

Un exceso evidente.

El tiempo no hace, hace la voluntad, pero no puede ne­garse que en 48 o 96 meses se haría más que en 12. Y eso no hay que preguntarlo, cae por su propio peso.

A la inversa podría decirse que tampoco 12 meses es un lapso suficiente para cambiar un país, corregir sus males y colocarlo en un trayecto dis­tinto.

Como piensa y promueve el oficialismo que canta ma­ravillas de su corta experien­cia de Estado, de su gestión de poder.

La lista de iniciativas, vista en el papel, es más que sor­prendente, pero se sabe que del dicho al hecho hay tre­mendo trecho.

Contaminado de lado y lado, con tanta hojarasca de por medio, se hace incómodo pero no imposible distinguir en el bosque, apreciar las eje­cutorias de un año.

Puede pensarse que la cir­cunstancia no fue la mejor, con la inoportuna pandemia, o situaciones contingentes como el alza de precios de in­sumos y productos. La infla­ción nunca toca la puerta, en­tra, y se conocen sus efectos.

Ahora llega por asalto la peste porcina, y por si fueren necesario más males, el po­llo.

Condiciones calamito­sas, difíciles de superar y pa­ra echar por tierra el espíritu de cualquier gobierno, nuevo o viejo. Las intenciones, ya se sabe, no son suficientes.

Aunque el régimen no se arredra y juega a los mila­gros, como la de una econo­mía trabajando a medio bra­zo que produce más que con brazo entero.

Importa por el momento el temple, lo demás llegará por añadidura.