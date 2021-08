El informe Bávaro

César Duvernay

Como si no fueran suficientes los cuestionamientos hechos al pro­yecto del Aeropuerto Internacio­nal de Bávaro (AIB), ahora se su­ma un informe técnico-financiero realizado por el Ministerio de Hacienda en ju­lio del año pasado, donde se explica la inviabili­dad económica que significaría para el Estado la obra que aprobada para construirse en el muni­cipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagra­cia.

Se recuerda que la Corporación Aeroportua­ria del Este (Aeropuerto Internacional de Punta Cana) depositó ante el Ministerio Público dos denuncias contra 17 exfuncionarios del pasado gobierno a los que acusa de irregularidades en el proceso de aprobación del aeródromo, reali­zado el 11 de agosto de 2020, a solo 5 días de culminar el mandato.

El informe “Análisis costo-beneficio de los in­centivos fiscales a otorgar al proyecto máster plan Aeropuerto Internacional de Bávaro” fue requerido por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) en junio de 2020 y sus conclusiones no pueden ser más contundentes.

El documento deja claro que el AIB no se­ría rentable y que los siete rubros de privilegios fiscales a otorgarle por 15 años representarían al país un sacrificio tributario de poco más de cuatro mil 400 millones de pesos, advirtiendo, además, que si no se aportan esas exenciones, el proyecto no sería financieramente sostenible dada la poca inversión inicial.

Por qué las pasadas autoridades no hicieron caso a un informe que explica y desglosa las in­conveniencias de construir una terminal en una zona donde ya hay dos, a pocos kilómetros de otra, que fue y sigue siendo rechazada por téc­nicos, ambientalistas, comunitarios y gremios, sigue siendo una interrogante.