Conversión en tiempos fuertes

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

Cualquier tiempo es propicio para una autentica conver­sión que obedece a un lla­mado del Eterno para que se produzca un cambio en la conducta y en todos los supuestos que se haya cimentado el modo de ver y actuar en el ámbito del accionar.

Se aprecia lo anterior observando a nuestro alrededor a quienes los domina la esclavitud de los instintos y pasiones, que produce un vacío existencial porque no se han encontrado los verdaderos va­lores que aseguren la felicidad.

Cuando se vive aferrado a los apegos se presentan cantidad de ofertas y pro­mesas que nunca llenarán esos vacíos existenciales.

Jesús con su propuesta de salvación propone otra forma de vida que obede­ce a seguir los criterios de Dios que a pri­mera vista son difíciles, pero seguros, y al experimentarlos conocemos la verdad.

Mateo (6,1-6, 16-18) da la clave pa­ra iniciar esa conversión, cuidar de no practicar la justicia delante de los hom­bres solo para ser vistos; cuando se ha­ga una limosna que no se cacaree; cuan­do se ore que no sea en público para ser visto; cuando se ayune, no poner cara de afligido.