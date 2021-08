Covid-19: estadísticas de vacunación regional

Juan Guiliani Cury

La República Do­minicana se en­cuentra entre los primeros países de la región en tener altos porcentajes de va­cunación contra el Covid-19, según la organización Our World in Data. La posición dominicana ocupa el cuar­to lugar con 51.05% detrás de Uruguay 73.84%, Chile 72,25% y Argentina 52,24% de personas haber recibido la vacuna anti-covid-19 y que constituyen los países con porcentajes de mayor inocu­lación al menos parcialmen­te. Actualmente, en nuestro país hay tres tipos de vacu­nas que son, la Sinovac, del laboratorio chino del mismo nombre, Pfizer, un conglome­rado germano-estadouniden­se y la AstraZeneca, que fue desarrollada por la Univer­sidad de Oxford, Inglaterra. Muchos ciudadanos domini­canos también han recibido una tercera dosis de la vacu­na Pfizer. El Covid-19 empe­zó su aparición a fines de di­ciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, de donde se presume germinó el letal vi­rus que lleva ya contabilizado más de 4,2 millones de per­sonas fallecidas por la enfer­medad en todo el mundo. Un gran esfuerzo mundial enca­bezado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha permitido lograr un pro­ceso de vacunación que- en periodos normales- llevaría hasta 10 años- el desarrollo y aprobación de un antigeno viral. Estados Unidos, junto a Brasil, La india y México, son los países que más muertos y contagios han contabilizado. En el caso de Estados Unidos, la administración de Joe Bi­den lanzó una ofensiva de va­cunación la cual ha permiti­do vacunar la mayor parte de su población. En la región, los otros países fuera de los cua­tro mencionados, el porcen­taje de personas vacunadas al menos parcialmente es como sigue: Ecuador 50,36%, Brasil 49,43%, Costa Rica 46,18%, Panamá 43,54%, El Salva­dor 43,50%, México 36,34%, Colombia 33,47%, Surinam 31,91%, Guyana 31,87%, Cuba 30,94%, Paraguay 25,75%, Bolivia 24,62%, Perú 24,12%, Honduras, 16,13%, Venezuela 10,20%, Gua­temala 9.90%, Nicaragua 3,82%, Haití 0,05%. Según Our World in Data, y a modo de comparación con naciones de mayor desarrollo, Cana­dá tiene un 71,60% estando por debajo de Uruguay y Chi­le. Japón otra nación desarro­llada cuenta con 36,63% de vacunación al menos parcial­mente. Los nipones están por debajo de Brasil y El Salvador, mientras Australia un 32,84% estando por debajo de México y Colombia, indica la organi­zación mundial Our World in Data.