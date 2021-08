Oportunidades a tientas

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

Si la estrategia ofi­cial del PLD es que Danilo Me­dina no hable, única en el mun­do, los aspirantes deben aprovechar la oportunidad y tomar con palabras el te­rritorio del partido.

El papel de árbitro no fue el mejor en la ocasión anterior, cuando no se que­ría mediación, sino endo­so. Los disgustos no fueron a la calle, pero hubo com­pañeros que no pudieron superar la prueba.

Gonzalo Castillo era de adentro, pero actuó y se impuso como uno de afuera. Y en ese momen­to, aunque no se aceptó, se necesitaba a alguien que consiguiera por sus medios lo que se perdía.

El plan no funcionó, y parece que no funcionó porque Medina no puso todo el empeño. Si no hi­zo lo que se había compro­metido con su invento, hay que suponer si hubiera sido otro.

Lo que había acordado el equipo de estrategia era escoger uno mediante en­cuestas, someterlo a pri­marias abiertas con Leonel Fernández, y después, ya aprobado, asumirlo como opción.

Ese capítulo se olvidó, y no fue a Cervantes, sino a Medina.

Cuando se anunció la fór­mula se dijo que el entonces presidente saldría a hacer campaña y cargaría sobre sus espaldas al bendecido.

La imagen sería de la de Emulsión de Scott: el hom­bre, Medina, con el baca­lao, Castillo, a cuestas. Era a Calito Meme, un juego de niños en manos de adultos.

Si aquella vez no se pu­do, menos ahora que las penas ahogan y no hay ba­chata que remedie. Ca­da cual tendrá que rascar­se con sus uñas y suyas las profecías.

Igual, evitar las nostal­gias. Lo que se hizo, se hi­zo, y no tiene provecho cantar loas al pasado. Mi­rar hacia atrás es peligroso: la mujer de Lot se convirtió en sal.

En el 2020 se derrotó el pasado, y no el pasado de 8 años, sino de 16. Los parti­dos no se dan cuenta, pero los potenciales candidatos tampoco.

La gente quiere seguir cambiando.

Nadie sabe.