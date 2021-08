Margarita la opuesta a Leonel

Alfredo Freites

En estos días se habla de Mar­garita Cedeño como poten­cial candidata presidencial, versión que se refuerza por sus frecuentes aportes en las redes socia­les donde da apariencia de ser vocera del PLD, donde quedó al separar sus bienes políticos con Leonel Fer­nández.

Los comentaristas po­líticos debaten en favor y en contra la señora Ce­deño a quien le otorgan o restan ser heredera de los seguidores de Leonel en el PLD y que sería su dote para pugnar por la candi­datura presidencial en esa agrupación política.

Aunque aparentar ser temprano para trabajar una candidatura presi­dencial, en realidad en esta materia nunca es temprano. Las aspiracio­nes pueden remontarse a muchos años. Lo impor­tante es saber si las con­diciones son favorables para tal lance.

Margarita Cedeño tiene experiencia de Estado ya que fue primera dama con Leonel, dos veces vicepre­sidente con Danilo Medi­na y en una audaz acción política aspiró por tercera vez con Gonzalo Castillo un representante del jefe del PLD; tiene formación profesional por haber la­borado en el campo legal y conoce los mecanismos de búsqueda del voto por­que también lo hizo en su propio proyecto presiden­cial.

Su tirada no sería aventura tomando en cuenta que Danilo la ve­ría como cuña del mismo palo para enfrentar las aspiraciones de Leonel por la Fuerza del Pueblo; Gonzalo no sería conten­diente porque tendrá que saltar los obstáculos judi­ciales que le aguardan; los danilistas en el PLD care­cen de fuerza para compe­tir con la ex primera dama y el síndico Abel Martínez Durán, otro ex leonelista, tiene simpatías en Santia­go, pero poco conocido en el país.

Margarita candidata se­ria novedad por enfrentar en elecciones a quien fue­ra su pareja en el poder y si apresan a Danilo, que es un jubilado constitucio­nal, ella quedaría como lí­der del PLD.