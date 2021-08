Elogio de las Mascarillas

J.C. Malone

jcmalone01@aol.com

Ciertamente las mascarillas son molestosas, desprecio la for­ma como se sienten, sobre to­do me enojo cuando sonrío y nadie ve que lo hice, todo esto lo sé, gracias a la mascarilla. Muchos que se negaron a usarla hace meses, ya no están con nosotros, ni sienten ni padecen.

Las mascarillas nos obligan a desarro­llar la expresión visual nueva, hoy nues­tros ojos dicen lo que ayer decían ellos mismos y la boca. Ya estamos desarro­llando habilidades expresivas visuales que no teníamos, como pasa con los cie­gos, que desarrollan el olfato y el oído co­mo alternativas sensoriales.

Llevamos más de un año con muy poca gripe, gracias a las mascarillas, que tam­bién previenen el coronavirus.

Aunque no existiera el coronavirus, el aire que respiramos está muy contamina­do, respirarlo sin mascarillas es una irres­ponsabilidad. Me comprometo pública­mente a vivir con las mascarillas, hasta que la indeseable nos separe.