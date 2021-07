Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hablemos de los ejercicios. A todo el mundo se nos acon­seja que hagamos ejerci­cios. ¡Que necesario son para la salud! Hasta los ni­ños deben hacer ejercicio, los jóvenes sanos deben hacer ejercicio. Los que están enfer­mos hacen ejercicio, son ejercicios físicos.

Sin embargo esta fiesta de San Igna­cio de Loyola, próxima ya; nos recuer­da que no solamente son necesarios los ejercicios físicos, sino los ejercicios es­pirituales. Gracias a Dios que San Igna­cio de Loyola creó un método de ejerci­cios espirituales que después de muchos siglos permanece y siguen haciendo mu­cho bien y las personas que los hacen, saben que no sólo necesitan ejercicios físicos en sus cuerpos, sino también ejer­cicios espirituales. Felicidades a los hom­bres y mujeres, jóvenes o viejos, que ha­cen ejercicios físicos, pero si no hacen los espirituales, permítame que les diga: les hacen falta los ejercicios espirituales.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.