‘Alerta migratoria’

Ruddy L. González

En la lucha contra la delincuen­cia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, las denominadas ‘alertas migrato­rias’ son importantes para man­tener el control de los movimientos de perso­nas puestas bajo la lupa de las autoridades, pero nunca como un impedimento de salida del país, ya que eso lo dispone un juez.

El 11 de julio pasado, Listín Diario publi­có que entre 2016 y 2020 la Dirección de Mi­gración colocó 5,879 ‘alertas migratorias’. ‘Alertas’ que de hecho se convirtieron en im­pedimentos de salida del país de ciudadanos, dominicanos y extranjeros, en franca viola­ción de la Constitución y la Ley.

Más aún, el 28 de junio la Procuradora Ge­neral, Mirian Germán, ordenó que fueran ‘le­vantadas’ todas las ‘alertas migratorias’ exis­tentes, y en un comunicado público, bajo su firma, dijo que esto era ilegal porque se ha­bían convertido en impedimentos de salida.

Hoy, sin embargo, persisten las ‘alertas mi­gratorias’ como impedimentos de salir del país y no son pocos los ciudadanos que pasan el mal momento, la vergüenza, las molestias que les genera que en Migración les informen que no puede abordar un vuelo porque tiene un ‘alerta’, no un impedimento emitido por un juez, como establecen las leyes. Peor aún. Esto se está produciendo con personas cuan­do regresan al país, ya que en Migración de entrada se le advierte que tiene un ‘alerta’ y le hacen pasar un ‘mal rato’.

¿Porqué si la Procuradora General emitió una orden de levantar las ‘alertas migratorias’ se siguen aplicando como impedimentos de salida?

La respuesta está en manos de la Procura­duría General.