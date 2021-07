Verdadero / falso contrafactual

Rolando Reyes

Primer Tiro

Un contrafactual de una realidad es una representación de la misma bajo los efectos de un fenómeno que no ha sucedido. No se puede observar o medir con certeza. Solo se puede estimar. Su construcción o estimación es la piedra angular de la evaluación de impactos de políticas, programas o tratamientos que se aplican a las realidades del mundo social y económico. La validez de la evaluación del impacto depende de la validez de la estimación del contrafactual, y la teoría predice un riesgo inherente de estimar un falso contrafactual. El contrafactual verdadero del impacto del Programa de Flexibilización Monetaria del Banco Central es el resultado de la variación de la actividad económica registrada en el 2019, y por esa razón los informes del Indice Mensual de Actividad Económica (IMAE) se presentan incluyendo este año como base de comparación, aunque también comparar con el 2020 es imprescindible para conocer la velocidad de la recuperación post pandémica.

Segundo Tiro

Ahora que se está culminando el desmonte del toque de queda (indicador Verdadero de la Cuarentena) quizás sea muy útil obtener un contrafactual Verdadero alternativo para el 2020: El resultado de la actividad económica si la Cuarentena no hubiese sido tan exagerada como fue. Estimar tal contrafactual seria una tarea extremadamente complicada y sujeta a muchos supuestos sobre los momentos de imposición y retiro de medidas de restricción a la movilidad social. Pero de lo que si puede tener seguridad es de que, con una Cuarentena menos restrictiva, el ritmo de actividad económica no hubiese registrado una caída un 6.7%, y si se toma en cuenta que la efectividad de la Política Monetaria expansiva hubiese sido mucho mayor, la caída de la economía también hubiese sido aún mucho menor. En este caso, este contrafactual Verdadero sería la base verdadera para evaluar la efectividad del Programa de Flexibilización Monetaria del Banco Central.

Tercer Tiro

Además de su incidencia en el crecimiento, la Flexibilización Monetaria tiene impactos en los precios y el tipo de cambio, cuya medición también requiere la estimación de un contractual verdadero. El aumento de la inflación subyacente, y de la de bienes no transables, sugieren que podría ser probable que una estimación correcta del verdadero contrafactual arroje como resultados que las mismas hubiesen sido menores sin Flexibilización Monetaria. El contrafactual verdadero del tipo de cambio de dicho Programa siempre daría como resultado un aumento de dicha variable, lo que significa que la reducción del mismo no puede ser un impacto del citado Programa. La otra gran variable que necesita la estimación de un contrafactual verdadero es el del aumento de la deuda pública durante el 2020, con una Cuarentena menos restrictiva de lo registrado, pues en ese caso, el gasto publico en subsidios y compensaciones sociales a los hogares pobres y desempleados hubiese sido menor, resultando también un menor endeudamiento. Pero en el porvenir inmediato, quizás el contrafactual más importante sea uno de carácter invertido: El del impacto de postergar la Reforma Fiscal. Invertido, pues el impacto a evaluar no es de un tratamiento, sino la de su ausencia, en la que el riesgo que los mercados asignarán a la deuda publica será mayor después de la falta de dicho tratamiento.