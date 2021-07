Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

asadm06@gmail.com

Vale la pena tener en cuenta esta frase.

La pandemia ha hecho estragos, lo sabemos, pero ojalá que los precios de los alimentos sean controlados, comenzando por evitar la especulación.

Hay personas que emplean lo que son sus dones, lo que son sus cualidades, para hacer la maldad.

Se puede llamar especulación. Alguno dirá: Hacer negocio es especular.

El que especula con los precios especula con la canasta familiar, con la economía de la gente. Por eso, los gobiernos en todas partes han de poner control de precios.

Si no hay libertad para robar no hay libertad para la maldad, no hay libertad para poner los precios que uno quiere. Lo que hay es libertad para hacer el bien. Por eso la canasta familiar aún en tiempos de pandemia necesita ser respetada y los precios controlados.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.