Ernesto Díaz Álvarez

“La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva” es un concepto utilizado para la vacunación, consiste en que, cuando mucha gente es inmune a una enfermedad contagiosa, generalmente a través de vacunarse contra esa enfermedad, es más difícil que esa infección se difunda en el seno de una comunidad.

Las vacunas preparan el cuerpo a reconocer gérmenes y a luchar contra ellos para no enfermarse más adelante; las vacunas entrenan nuestro sistema inmunológico para crear proteínas que combaten las enfermedades, conocidas como anticuerpos; tal como sucedería cuando nos exponemos a una enfermedad. Pero lo más importante es que las vacunas funcionan sin enfermarnos; cuando aproximadamente 7 u 8 personas de cada diez son inmunes a una infección dentro de una comunidad, todas las personas estarán protegidas, no solo las personas que son inmunes.

En el caso del Covid-19 se ha estimado que esta inmunidad de rebaño surge cuando más del 70% de las personas están protegidas. (Vacunadas).

La inmunidad de grupo, para ser eficaz, necesita que haya un único hospedador (persona); que la infección se transmita de persona a persona y que la transmisión o vacunación induzca una inmunidad sólida.

Con la inmunidad de grupo la gran mayoría de la población está vacunada, lo que reduce la cantidad total de virus que se puede propagar en toda la población, dando como resultado que no todas las personas necesitan estar vacunadas para estar protegidas; lo que permite que los grupos no vacunados (vulnerables) estén seguros.

La inmunidad de rebaño es importante porque permite la protección de aquellas personas que no son inmunes porque no han contraído la enfermedad, no se pueden vacunar o no se pueden volver inmunes porque tienen un sistema inmunológico debilitado.

Puesto que el Covid-19 es una enfermedad de la que aún queda mucho por conocer, la mayoría de los expertos en salud todavía no saben si la inmunidad de rebaño por coronavirus es posible debido a que las vacunas son aún muy nuevas. Todavía no sabemos cuánto tiempo tomará llevar a cabo una vacunación generalizada y lo más importante que la inmunidad por rebaño debe ocurrir de una manera segura.

Mientras tanto la mejor forma de prevenir el contagio es:

-Llevar una mascarilla en lugares públicos.

-Mantener una distancia de seguridad.

-Lavarse las manos a fondo y con frecuencia.

-Evitar las reuniones y los encuentros presenciales.