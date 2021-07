Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

Frecuentemente se escucha a gente comprometida con el mensaje de Jesús afirmar que no se puede juzgar a los demás, y que con la vara que se mida con ésta será medido.

Creo que esta cita del Evangelio ha sido utilizada convenientemente por aquellos que pretenden cobijarse bajo las sombras de la impunidad, por los actos ilícitos que cometen sin temor a ser castigados. También es utilizada por patrocinadores y apoyadores de inconductas en distintos ámbitos. El hecho de evitar juzgar a otros por el mal proceder no impide examinar y cuestionar conductas inapropiadas.

Una cosa es hurgar en la vida privada de las personas para hacer daño mediante juicios apresurados y otra, adoptar posición sobre lo que se entiende está mal hecho.

Desde esa perspectiva, encontramos que hasta en el ámbito religioso sus integrantes se protegen unos a otros de las actuaciones reñidas con las enseñanzas de Jesús, blandiendo el slogan de que no se puede juzgar porque Jesús lo dijo. No hay que olvidar, que una comunidad cristiana no debe ser un nido de víboras, sino un lugar donde proyectar la fe en Jesus, y que esta sirva de faro para alumbrar a otros. El Papa Francisco ha dicho que “el compromiso de plena unidad y cooperación entre todos los discípulos del Señor es como una luz radiante en una noche oscura”.

De modo que, al examinar conductas, sin ánimo de juzgar y condenar, estamos contribuyendo a que no haya distorsión de los principios cristianos que rigen la vida de fe.