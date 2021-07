El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 Antes de intentar escapar en el vuelo de Spirit, el hombre dejó plátanos en la caja fuerte para burlarse de los allanadores que ya sabía le visitarían. “Tirus salitus por la culatus”.

2 Cuando tocaba a los fiscales hablar, Jean Alain no quería televisión. Cuando le tocó a él, entonces quería cámaras. ¡Qué muchacho más ameno!



3 A propósito, pobres sus argumentos en la carta manuscrita dirigida a Alicia Ortega. Debió enfocarse en la acusación, no en el chisme de la increíble retaliación por lo que hizo en el CNM.



4 El piloto del helicóptero presidencial hizo un “aterrizaje precautorio” en Jarabacoa, no de “emergencia”, ¿ok?



5 Miguelito, que ni habla ni se le ve, debe estar feliz: el PRD, como “partido mayoritario”, va a recibir $252 millones. ¡Recórcholis!



6 El director del Mescyt dice que no aceptarán estudiantes sin vacunar en las universidades, y el ministro de Educación dice que eso es inconstitucional. ¿A quién le creo?



7 Viendo los carros de combate que llevaron a la frontera, me hice esta terrible pregunta: Si vienen 5000 haitianos hambrientos, en trulla, a cruzar la frontera, ¿los vamos a ametrallar?



8 La mujer que apresaron en el techo de la casa donde vive el cardenal López Rodríguez, quizás lo que quería era simplemente su bendición…

9 Lo que busca Botello, ¿será solamente el 30% para los trabajadores, o la candidatura presidencial por el Reformista?



10 Acabaron con la cantante y actriz haitiana Sarodj Bertin, por decir algo que es cierto, solo que se trata de costumbre minoritaria en esta sociedad.



11 Afirmó Félix Germán, que un grupo acapara los fondos de la Dirección de Cine para hacer películas en el país. ¿Y nadie va a ripostar?



12 Sería un éxito sin precedentes, si JLo decidiera ofrecer un curso en streaming sobre cómo cambiar de amor automáticamente, sin devolver anillo.