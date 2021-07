Buscar convivencia

Orlando Gil

gil@claro.net.do / @orlandogildice

El movimiento fue lógico, pero sorprendió que la cúpula del PRM buscara convivencia con los compañeros medios y bajos del partido.

Lógico porque después de reuniones con las bancadas para coordinar o priorizar la agenda legislativa, era conveniente pasar la mano a quienes se afanaron para que el partido fuera gobierno.

Sorprendió porque ocurrió en medio de escarceos sobre el abandono de las bases, un discurso difuso y sobre todo interesado.

Gente que no tiene en qué ampararse quisiera que las aguas se agiten, creyéndose el viejo dicho de que da ganancia de pescadores.

No serán muchos los perremeístas con cañas o atarrayas queriendo hacer la pesca del día, pero los que están en eso, son intensos.

Además de los pronunciamientos, alguna presión llegó que obligó a la dirección a ponerse en lo suyo y no consumirse en tareas oficiales. Sean de Ejecutivo o de municipio.

No se conocen intimidades, pues las notas de prensa no dan para mucho, pero fuera bueno conocer el clima, el ambiente, el ánimo.

A casi un mes del primer aniversario, y con las expectativas que levantó Hipólito Mejía, al decir que se estarían haciendo encuestas para determinar cambios en el gabinete, ese pase de lista fue oportuno.

Si se van a hacer o se están haciendo mediciones, las quejas de los senadores o de instancias del partido no será un rasero de lugar.

Y no podría serlo, pues se conoce el temperamento de los denunciantes, y no hay ninguna duda de que las llamadas o las visitas, no es tanto para favorecer a la comunidad que representan o ayudar un compañero desvalido, como sustentar liderazgos con el poder de otros.

La dinámica es la misma, y cambia el gobierno, pero no la manera personal de actuar los políticos. El chisme –por tanto– no progresa ni llena el cometido.

La cuña del mismo palo se le hará difícil por ahora cumplir su malvado designio. La boa nunca se sacia, solo que no siempre se le tira la ración.

A veces se ve obligada a mudar de táctica, pues si arrastrarse es malo, la soberbia es peor.