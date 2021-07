Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Es singular que cuando un niño tiene miedo, cuando huye del peligro, se esconde. Los adultos descubrimos que la gente se esconde no solamente cuando tienen miedo, Se esconde cuando es una cosa mala y cuándo produce maldades, corrupción, infidelidades en el matrimonio, de muchas maneras lo esconde, no sale a la luz pública.

Las personas que se alejan de la ética, se alejan de los Mandamientos, de alguna manera se esconden. Esconderse equivale muchas veces a huir, a no decir la verdad. Por eso la verdad es luz, la verdad nos hace libres. Esconderse es para la mentira, es para engañar. Busquemos no escondernos, que podamos siempre aparecer ante la luz, no ante la mentira.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.