Pacto para vencer la crisis

Ruddy L. González

En paralelo a los efectos de la pandemia del Covid-19, el país ha tenido que enfrentar el serio problema de los precios de los alimentos. Un tema explosivo y de características sociales impredecibles. De ahí que gobierno, empresarios, trabajadores, las Iglesias, la sociedad civil han aunado esfuerzos para conjurarlo. La subida violenta de los precios de las materias primas –maíz, soya, trigo-, del petróleo y de los fletes ha tenido un impacto obligado en los costos de producción y por ende a como los comestibles –aceites, el pollo, la harina, etcétera, y otros artículos llegan a manos del consumidor, provocando distorsiones en la economía doméstica y, por ende, los volúmenes que dispensa el Gobierno en asistencia social. Todo un paquete complejo y difícil de conjurar.

La crisis, sin embargo, ha provocado un sentido de solidaridad de los más diversos sectores que impactan en la sociedad –empresarios privados, trabajadores, gobierno- y de ahí se han producido las mesas de trabajo sobre los precios: mesas empresarial, de comercio y Mypimes, de la construcción, de la industrial, social-laboral.

La producción agrícola no ha fallado, y no hay escasez, el empresariado ha mantenido el ritmo de elaboración y comercialización en niveles de garantía del abastecimiento y el gobierno sostiene -sacrificando ingresos y asumiendo alzas, como en el caso de los combustibles y las tarifas de electricidad- los programas sociales como “Supérate” y “Fase”, que han sido claves para que los sectores más vulnerables no se vean tan afectados.

Un gran pacto nacional, de unidad para vencer la crisis.